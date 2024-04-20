نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإفريقية عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي التونسي ضد نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد صن داونز

تذاع أحداث مباراة الترجي ضد صن داونز عبر قناة بي إن سبورت 6 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال افريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورت 6 اتش دي على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11054 (v)

معدل الترميز 27500

تصحيح الخطأ ⅔

جودة الصوت والصورة HD

تردد قناة بي إن سبورت 6 اتش دي سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات

تردد القناة 11585 (v)

معدل الترميز ⅔

تصحيح الخطأ 27500

جودة الصوت والصورة HD

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت 20 أبريل 2024، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الخادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.