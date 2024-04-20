نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من أحمد حمدي قبل مواجهة دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حمدي، لاعب وسط الزمالك، أهمية المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستُقام بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي.

تصريحات نارية من أحمد حمدي قبل مواجهة دريمز الغاني

وصرَّح حمدي عبر الموقع الرسمي قائلًا: "يمتلك الزمالك القدرة على التركيز في مباراة دريمز، وهناك تحضيرات جادة من قبل اللاعبين لتحقيق النجاح في هذه المواجهة".

وأوضح: "ستكون مواجهة دريمز الغاني صعبة، ونسعى جميعًا لتحقيق الفوز، لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس بدقة لفهم نقاط قوته وضعفه".

ويُدخل لاعبو الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المباراة بحماس عالٍ بعد فوزهم الأخير على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.