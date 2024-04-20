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أحمد جودة - القاهرة - قال فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، إن فريقه خسر أمام النصر، وهو أفضل فريق في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

حارس الفيحاء: النصر أفضل فريق في الدوري السعودي

وخسر الفيحاء (1-3) أمام النصر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

وأضاف ستويكوفيتش في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن الخسارة أمام النصر جاءت بفضل خبرة لاعبيه، والفيحاء قدم مباراة ممتازة أمام فريق لديه العديد من النجوم في صفوفه.

وتابع حارس الفيحاء: "لم نكن قادرين على إيقاف النصر بعد الضغط الكبير الذي قام به اللاعبون. نتمنى أن نتدارك هذه الخسارة في المباريات المقبلة".

من جانبه، قال اللاعب أنتوني نواكيمي: "بدأنا المباراة بشكل مثالي وتقدمنا في النتيجة. كانت لدينا فرصة في الشوط الثاني لإنهاء اللقاء، لكن لم نكن موفقين في هذه اللقطة، فيما ضغط النصر كثيرا وهو ما منحهم الفوز".