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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهاجم الكبير عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي اتحاد جدة، عن الأسباب التي قد تكون وراء موسم الفريق الباهت، وأشار إلى مباراة الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين كواحدة من أبرزها، مشيرًا إلى رفضه الرحيل عن النادي.

حمدالله.. خسارة الهلال بالدور الأول وراء إفساد موسم العميد

وأوضح حمدالله في حواره عبر قناة الإعلامي خالد ياسين على "يوتيوب"، أن وجود لاعبين بارزين مثل كانتي وفابينيو وبنزيما ولويز، بجانب العناصر القديمة كحجازي ورومارينيو وكورنادو، كان من المفترض أن يكون لهم تأثير إيجابي على أداء الفريق وتحقيق الألقاب.

وأكد حمدالله أن بداية الموسم كانت مبشرة، لكن المباراة ضد الهلال التي انتهت بخسارة مفاجئة بعد تقدم الفريق 3-1 في الشوط الأول، كانت نقطة تحول سلبية في مسار الفريق.

وأشار إلى أن الصحافة بدأت تتحدث بشكل سلبي عن الفريق، مما أثر على ثقة الجماهير وتركها للمدرجات، مما خلق جوًا سلبيًا حول الفريق وأثر سلبًا على نتائجه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تواجد الجماهير في المدرجات لتشجيع اللاعبين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، معبرًا عن أمله في تحقيق النجاحات في المباريات القادمة بدعم الجماهير المخلصة.