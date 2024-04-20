مختار مختار: هذا هو التشكيل المثالي للأهلي أمام مازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن التشكيل المثالي للأحمر أمام مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك 8 لاعبين لن يشاركوا مع الأهلي أمام مازيمبي بسبب الإصابات، منهم 7 إذا كانوا موجودين لكانوا شاركوا بشكل أساسي في التشكيل".



وأضاف: "أزمة الأهلي الحقيقية في وسط الملعب، بجانب حسين الشحات وبيرسي تاو، الذين كان لهم دورًا كبيرًا مع الفريق في الموسم الماضي".

وتابع: "حسين الشحات كان متوجهًا في الفترة الماضية، وكان يجب ضمه لقائمة منتخب مصر في كأس إفريقيا، أما إمام عاشور تعرض للإصابة في أفضل حالاته، ومروان عطية أصبح لاعب مهم في الأهلي".

وأكمل: "الأهلي يبحث عن جعل خط وسط الفريق له ثقل أمام مازيمبي، وأرى أن كريم نيدفيد ليس في مستواه، وكان لدي تحفظ على مشاركته في مباراة الزمالك".

وواصل: "أفضل أن يلعب الأهلي بثلاثي خط وسط مدافع أمام مازيمبي، والأهلي ليس أمامه سوى عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، وأكرم مندفع وقد يحصل على بطاقة صفراء في وقت مبكر".

واستطرد: "أفضل الدفع بوسام أبو علي على حساب محمود عبد المنعم كهربا في مباراة مازيمبي، وكنت أفضل الدفع به في مباراة مازيمبي، ومشاركته في الشوط الثاني أعاد الأهلي للمباراة".

وأكد: "يجب أن يحصل علي معلول الذي يندفع للهجوم أحيانًا، على المساندة الدفاعية، لأن النادي الأهلي لن يتحمل استقبال هدف مبكر أمام مازيمبي".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "لذا أفضل أن يدفع كولر بثلاثي دفاعي في خط وسط الأهلي أمام مازيمبي، مع الدفع برضا سليم في الجناح الأيسر، وبيرسي تاو في الجناح الأيمن، والحصول على أفضل مستوى منه ثم استبداله في الشوط الثاني".