نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مواجهة صعبة وقوية ضد نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي مواجهة مازيمبي الكونغولي، وسط عدة غيابات من اللاعبين، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال المقرر لها اليوم الأربعاء في الكونغو.

ووصل المارد الأحمر إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني، في مباراتي دور ربع نهائي البطولة.

ويفقد الفريق خدمات كل من:

محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور، بسبب الإصابات التي يعانوا منها خلال الفترة الماضية ولم يتعافوا حتى الآن.

كما يغيب عن صفوف الفريق في المباراة، كل من عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي ثنائي الفريق، بسبب عدم قيدهما في القائمة الإفريقية هذا الموسم.