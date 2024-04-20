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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم السبت مانشستر سيتي بطل "الثلاثية" مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

على إستاد ويمبلي العريق، سيسعى مانشستر سيتي، إلى تجاوز انتكاسة دوري أبطال أوروبا عندما يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس إنجلترا.

وكان السيتي قد فقد فرصة الحفاظ على عرشه الأوروبي عقب الخسارة أمام ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.

كأس الاتحاد.. كبوة السيتي تصطدم بصحوة تشيلسي

ويتعين على فريق المدرب الإسباني نسيان كبوة مسابقة الأبطال، ومداواة جراحه أمام "البلوز" الذي يعيش صحوة في الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل تألق لاعبه كول بالمر، الذي سجل "سوبر هاتريك" في مرمى إيفرتون الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي.

وسبق أن التقى الفريقان معًا في "البريميير ليغ"، وكان التعادل سيدًا في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-4 في ستانفورد بريدج بلندن، و1-1 في الاتحاد بمانشستر.

ومن المحتمل أن تشهد تشكيلة بيب غوارديولا بعض الغيابات، سيما المهاجم النرويجي إريلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

وكان "السيتزن" قد أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بفوزه على جاره وغريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز 9 برصيد 47 نقطة.

