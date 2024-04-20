أحمد جودة - القاهرة - البلاستيك يصطدم بشباب قليوب وبنها يواجه المرج في جولة نارية بالقسم الثالث

تنطلق اليوم السبت فى الساعة الثالثة ونصف عصرا، منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.

الجدير بالذكر الجوله ستشهد صراع قوى وشديد بين فريقي المقدمة البلاستيك وبنها على صدارة وزعامة المجموعة،ولديهما رصيد متساوى فى النقاط 52 نقطه.



كما يسعى الفريقان للفوز بالمباراة لإعتلاء القمة والاقتراب من الإعلان عن حجز تذكرة التأهل لدورى القسم التانى الموسم الجديد.



وجاءت مباريات الجولة كالتالي.

1-البلاستيك مع شباب قليوب

على ملعب نادي البلاستيك يصطدم فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 52 نقطة بفريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد النبي برصيد 33 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- المرج مع بنها

يشهد نادي المرج مباراة من العيار الثقيل بين فريق المرج صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شعرواى برصيد 38 نقطة مع فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 52 نقطة.

حقق فريق بنها الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

3- الطيران مع شباب طوخ

على ملعب نادي الطيران يلتقي فريق الطيران صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عباس برصيد 35 نقطة مع فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو جلال برصيد 43 نقطة.

حقق فريق شباب طوخ الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

4-القناطر الخيريه مع هليوبوليس

على ملعب نادي القناطر يواجه فريق القناطر الخيريه صاحب المركز التاسع بقيادة محمود طه برصيد 26 نقطة فريق هليوبوليس صاحب المركز الثامن بقيادة وليد جابر برصيد 27 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

5- شباب أبو السعود مع بهتيم

على ملعب ابو السعود يلعب فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا برصيد 10 نقاط مع فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عمر برصيد 21 نقطة.

حقق فريق بهتيم الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

6-المطريه مع شباب بطا

على ملعب نادي المطرية يستدرج فريق المطرية صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة فريق شباب بطا صاحب المركز

الحادي عشر بقيادة شريف رضا برصيد 24 نقطة.

حقق فريق شباب بطا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

7-ألماظة مع إسكو

على ملعب نادي الماظه يخوض فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة رمضان عبد الستار برصيد 18 نقطة لقاء صعب مع فريق اسكو صاحب المركز السابع بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 18 نقطة.

حقق فريق اسكو الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة

1-البلاستيك 52 نقطة

2-بنها 52 نقطة

3-طوخ 43 نقطة

4-المرج 38 نقطة

5-الطيران 35 نقطة

6- شباب قليوب 33 نقطة

7-اسكو 30 نقطة

8-هليوبوليس 27 نقطة

9-القناطر الخيريه 26 نقطة

10-المطرية 25 نقطة

11- شباب بطا 24 نقطة

12-بهتيم 21 نقطة

13-ألماظة 18 نقطة

14-أبوالسعود 10 نقاط