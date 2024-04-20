نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة كولر أمام مازيمبي وتصريحات نارية من أحمد حمدي قبل مواجهة دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 20-4-2024 في السطور التالية:

نجم الأهلي يكشف مفاجأة كولر أمام مازيمبي



كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق التشكيل المثالي للأحمر في مباراة مازيمبي الكونغولي، المُقرر إقامتها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن تفكير مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي سيتغير في مباراة مازيمبي عن مواجهة الزمالك الماضية، خصوصًا مع عودة بيرسي تاو من الإصابة، وهو من أهم عناصر الهجوم".

تصريحات نارية من أحمد حمدي قبل مواجهة دريمز

أكد أحمد حمدي، لاعب وسط الزمالك، أهمية المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستُقام بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وصرَّح حمدي عبر الموقع الرسمي قائلًا: "يمتلك الزمالك القدرة على التركيز في مباراة دريمز، وهناك تحضيرات جادة من قبل اللاعبين لتحقيق النجاح في هذه المواجهة".

وأوضح: "ستكون مواجهة دريمز الغاني صعبة، ونسعى جميعًا لتحقيق الفوز، لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس بدقة لفهم نقاط قوته وضعفه".

ويُدخل لاعبو الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المباراة بحماس عالٍ بعد فوزهم الأخير على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا



استقر ميغيل كاردوسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي ضد نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت 20 أبريل 2024، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الخادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الترجي الرياضي ضد صن داونز؟

في حراسة المرمي: أمان الله مميش

في خط الدفاع: محمد بن على، محمد امين توجاي، ياسين مرياح، بن حميدة

في خط الوسط: غيلان الشيعلاني، أمان الله مجاهد

في خط الهجوم: حسام تقه، حسام غشه، اسامة بوقره، رودريغو