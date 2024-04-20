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أحمد جودة - القاهرة - مشوار ثمين لفريق بتروجت توج بالعودة للدوري الممتاز مرة أخري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت في التأهل والعودة مره أخري لبطولة المصري الممتاز.

وفي السطور الآتية يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي حصاد فريق بتروجت في الموسم الحالي 2024_2023 في مسابقة دوري القسم الثاني "المحترفين".

حقق الفريق البترولي الفوز في 17 مباراة وهزم في مباراتين وتعادل في 6 مبارايات.

أحرز فريق بتروجت 44 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف

أبرز انتصارات بتروجت المتتالية

في أول ثلاث جولات استطاع الفريق البترولي خطف 9 نقاط

تعثر بتروجت في مشواره

كانت أول هزيمه لبتروجت أمام نظيره فريق لافيينا بنتيجة 3_2 بعد أن كان متقدم بهدفين في الشوط الأول.

وتلقي البترولي الهزيمه من فريق رايه بهدف نظيف.

تعادل فريق بتروجيت مرتان على التوالي وكان أول تعادل أمام وادي دجلة ثم السكة الحديد.

أكبر نتائج فوز لبتروجت

كانت أكبر حصيلة أهداف أمام حرس الحدود حيث استطاع البترولي تسجيل أربعة أهداف نظيفه



وتألق مرة أخري وأحرز ثلاثة أهداف نظيفه أمام فريق بروكسي

هدافي فريق بتروجت

تألق مهاجم بتروجت إسماعيل بامبا وسجل 13 هدف

ونجح أيضًا اللاعب سامح إبراهيم في إحراز 7 أهداف.

يتصدر فريق بتروجت ترتيب دوري المحترفين برصيد 57 نقطة.

ويتبقي لفريق بتروجت ثلاثة مباريات في دوري القسم الثاني تحت مسمي" تحصيل حاصل ".

ويعود الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

يضاف إنجاز جديد للسيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت بعد المساهمه مع فريقه في الصعود للدوري ويعد هذا الصعود الرابع له.