نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ماركا: نجم برشلونة يتحدى الريال.. موندو: زيدان لن يدرب بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 20-04-2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

موندو: نجم برشلونة يتحدى الريال

اكد نجم ​برشلونة​، ​جواو كانسيلو​، ان فريقه مستعد للمنافسة في لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد الغريم التقليدي ​ريال مدريد​، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".

في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال كانسيلو: "إذا نجحنا في الفوز، سنظل في صراع الليغا، ومواجهة خارج ميداننا ستكون صعبة جدًا، ولكن الفريق يستحق ذلك. نحن مجموعة رائعة وأنا سعيد بأنني جزء منها".

وأضاف: "سنسعى للفوز من أجل المضي قدمًا في الصراع على لقب الليغا.. الهزيمة التي تلقيناها أمام باريس سان جيرمان أسفرت عن إحباط كبير، لكن علينا الانتعاش".

واختتم: "نحن مستعدون، تدربنا بشكل جيد جدًا، ورأيت الفريق حريصًا على تحقيق الانتصار. لنأمل أن يكون الله معنا ونحقق الفوز في الكلاسيكو".

موندو: زيدان لن يدرب بايرن ميونيخ

نفت وسائل الإعلام الألمانية التقارير التي تحدثت عن اقتراب النجم الفرنسي الأسطوري ​زين الدين زيدان​ من تولي تدريب فريق ​بايرن ميونيخ​ خلفًا لتوماس توخيل.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد المحت إلى اقتراب زيدان من الانضمام للفريق البافاري، خاصة بعد تمديد عقد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان حتى كأس العالم 2026.

واوضحت هذه المصادر أنه لا يوجد اتفاق قريب بين زيدان وبايرن ميونيخ، وأكد مراسل "إكس" فلوريان بليتنبرغ عدم صحة الشائعات الجديدة حول هذا الأمر، مؤكدة أن المعلومات المنشورة في هذا الصدد غير دقيقة، فيما اشارت تقارير صحفية اخرى، أن المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي يبدو أنه أصبح أولوية جديدة لفريق بايرن ميونيخ، خاصة بعد تمديد عقد ناغلسمان مع المنتخب الألماني واستمرار تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن.