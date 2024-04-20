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أحمد جودة - القاهرة - نفت وسائل الإعلام الألمانية التقارير التي تحدثت عن اقتراب النجم الفرنسي الأسطوري ​زين الدين زيدان​ من تولي تدريب فريق ​بايرن ميونيخ​ خلفًا لتوماس توخيل.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد المحت إلى اقتراب زيدان من الانضمام للفريق البافاري، خاصة بعد تمديد عقد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان حتى كأس العالم 2026.

حقيقة تولي زيدان تدريب بايرن ميونيخ

واوضحت هذه المصادر أنه لا يوجد اتفاق قريب بين زيدان وبايرن ميونيخ، وأكد مراسل "إكس" فلوريان بليتنبرغ عدم صحة الشائعات الجديدة حول هذا الأمر، مؤكدة أن المعلومات المنشورة في هذا الصدد غير دقيقة، فيما اشارت تقارير صحفية اخرى، أن المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي يبدو أنه أصبح أولوية جديدة لفريق بايرن ميونيخ، خاصة بعد تمديد عقد ناغلسمان مع المنتخب الألماني واستمرار تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن.