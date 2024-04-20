نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مغادرة الأهلي الكونغو بعد مباراة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، الكونغو مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

موعد مغادرة الأهلي الكونغو بعد مباراة مازيمبي

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب تي بي مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.