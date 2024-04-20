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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في مدينه لوبو مباشي، قبل التحرك إلى ملعب تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي.

موعد محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل لقاء مازيمبي

ويراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

