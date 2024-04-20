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أحمد جودة - القاهرة - أصبح ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزًا للانتظام في تدريبات فريقه الجماعية عقب العودة من الكونغو.

وتغيب ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية تعرض لهل مدافع الفريق الأحمر.

عاجل.. الأهلي يستعيد "الصخرة" قبل مواجهة مازيمبي

وسيكون ياسر إبراهيم جاهزًا للمشاركة مع الأهلي عقب عودة الفريق الأحمر من الكونغو وملاقاة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون مدافع الأهلي تحت تصرف الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة الإياب أمام مازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

