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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة الغريم برشلونة غدًا الأحد في الكلاسيكو والذي سيقام ضمن مباريات الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نتعافى بشكل جيد. هناك لاعبون يحتاجون إلى يوم راحة إضافي، ميندي لم يتدرب اليوم، سنضع أفضل تشكيلة ممكنة للكلاسيكو".

وأضاف:"لست متفاجئًا من الاتتقادات بسبب طريقة اللعب، يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم".

أنشيلوتي قبل لقاء برشلونة: لست متفاجئًا من الاتتقادات والكلاسيكو فرصة للفوز بالدوري

وتابع:"بالنسبة لنا، من الواضح جدًا كيف يجب أن نلعب، عليك أن تتعامل بشكل جيد مع الوضع عندما تكون لديك الكرة وعندما تفقدها، لم أجد أي معجبين حزينين لنا حتى الآن. إنهم سعداء وأنا سعيد بذلك".

وواصل:"ميليتاو قد يكون أساسيًا غدّا، يحتاج فقط إلى دقائق لعب أكثر للتأقلم، لكنه جاهز، إنه يريد ان يلعب وقد يكون خيارًا لنا في الكلاسيكو".

وأشار:"فالفيردي دائمًا جيدًا جدًا في الملعب، لقد ساعد الفريق كثيرًا، إنه صارم ولهذا السبب أعتمد عليه دائمًا. يساهم كجناح، كمحور، أو في أي مركز آخر. لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لي".

وحول مستقبل ناتشو قال أنشيلوتي:"إنه مستقبله وهو من يجب عليه أن يقول ما يريد أن يفعله. لقد لعب مباراة مذهلة في ذلك اليوم ضد مانشستر سيتي، كان مباراة عالية المستوى، لقد كان وما زال وسيظل قلب دفاع رائع".

وأردف:"نحن قريبون جدًا من النقطة 80 في الليغا، وسنلعب ضد فريق تنافسي للغاية، إنهم في حالة جيدة جدًا. الكلاسيكو كعادته، هناك تنافسية، وهو فرصة للفوز بالدوري".

وأثنى أنشيلوتي على ثنائي برشلونة الشاب قائلًا:"سيكون لدى لامين يامال وكوبارسي مُستقبل عظيم".

وأكمل:"في الوقت الحالي نحن نقوم بعمل جيد للغاية. وهذا الشهر هو الشهر الحاسم، لقد استعدنا ميليتاو وكورتوا ونحتاج فقط لألابا".

