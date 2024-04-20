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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وثنائي الفريق، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي بقيادة كولر، ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت على ستاد لوبومباشي في الكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

تفاصيل جلسة كولر مع ثنائي الأهلي قبل لقاء مازيمبي

وحرص المدير الفني، على الاجتماع مع كل من التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق ومحمد هاني ظهير أيمن الفريق، من أجل تحذيرهم من التقدم الهجومي خلال المباراة المرتقبة.

وقام المدرب السويسري، بتحذير الثنائي بعدم الاهتمام بالناحية الهجومية على الحساب الدفاعي، ما يعرض الفريق لاختراقات من جانب المنافس وإحراز الأهداف، في ظل تمتعه بوجود سرعات كبيرة وقادرة على إرهاق دفاعات الفريق.

ويسعى الفريق، لتحقيق نتيجة إيجابية ضد مازيمبي الكونغولي، في مباراة الذهاب بالكونغو، قبل أن يخوض مباراة الإياب في القاهرة والتأهل للمباراة النهائية.

