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أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مواجهة غريمه ريال مدريد غدًا الأحد في الكلاسيكو والذي سيقام في قمة الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"لدينا فرصة غدا لتقليص الفارق إلى خمس نقاط، اليوم تدربنا بشكل أفضل وأجد الفريق بحالة جيدة".

وأضاف:"لن يكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل.،لم يستدعيني أحد، الشيء المهم هو النادي وليس أنا، الآن نحن نلعب من أجل الدوري وسيكون هناك وقت للحديث".

تصريحات نارية من تشافي قبل مواجهة ريال مدريد

وواصل:"من المؤكد أن الدقائق الأولى من كل شوط سيضغط فيها الريال، أليس كذلك؟ إنهم يلعبون على أرضهم، سيكونون متحمسين. بجب أن نكون شجعان مع الكرة وان لا نفقدها وان ندعم بعضنا البعض".

وتابع:"هذا هو المكان المثالي لإظهار شخصيتنا وكل ما عملنا عليه، نحن أعددنا المباراة جيدًا بالهجوم والدفاع، يمكننا الفوز".

وأشار:"هذه هي المباراة الأهم فيما تبقى، علينا أن نفوز لكي نضغط عليهم، إذا فزنا سنكون على بُعد خمس نقاط".

وأردف:"ريال مدريد فاز عدة مرات لأنهم جيدون جدًا، أنا لا أؤمن بالحظ كثيرًا، وأؤمن بالعمل والفريق، مايفعلوه ليس من قبيل الصدفة".

وأوضح:"ريال مدريد في السنوات الثلاث الماضية أطاح بمانشستر سيتي مرتين الذي هو أفضل فريق في العالم".

وأوضح:"أفكر في سيناريو إيجابي يتعلق بالفوز، تفكيري إيجابي، سوف نذهب للفوز بالمباراة".

وعن حكم اللقاء قال تشافي:"أعتقد أن الحديث عن الحكام لا يساعدني كثيرًا. وغالبًا ما أعتقد أننا نتحدث كثيرًا عن الأمور التحكيمية".

وزاد:"أتمنى أن يمر مرور الكرام، أن يقوم بأفضل عمل ممكن وأن يكون دقيقًا. هذا هو أفترض أن، أتخيل أن هذا هو هدف جميع الحكام، أن يكونوا دقيقين، لذا، أتمنى أن يكون دقيقًا في جميع القرارات التي سيتخذها".

وأكمل:"كان على ريال مدريد أن يدافع عن نفسه أمام السيتي الذي هو أفضل فريق في العالم. كان عليه أن يدافع عن نفسه وقد دافع عن نفسه بشكل جيد للغاية، إنها اساليب يجب إتقانها وهم يعرفوا كيفية القيام بذلك، إنهم فريق يمتلك كل الإمكانيات ويعرفوا كيفية الهجوم والقيام بالتحولات".

وأتم حديثه:"إذا لم نحقق الفوز بالكلاسيكو فالدوري سيكون شبه انتهى، لكن نريد التفكير بإيجابية ونريد الفوز وتخليص عدد النقاط ولدينا الفرصة غدًا للقتال حتى النهاية بالليغا، هذه هي عقليتنا".

