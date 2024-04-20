عاجل.. تشكيل الأهلي أمام مازيمبي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض مباراة مازيمبي الكونغولي، عصر اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

ويخوض كولر مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع محمد هاني، ربيعة، عبدالمنعم وعلي معلول، وبالوسط أحمد كوكا، السولية، وكريم نيدفيد، وفي الهجوم الثلاثي رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

وتنطلق مباراة الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة في الإمارات المتحدة.

ويعقد المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، جلسة فنية قصيرة مع اللاعبين، وذلك قبل التوجه إلى ملعب المباراة، يؤكد خلالها على ضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة، والاستحواذ على الكرة، وتجنب أية أخطاء، من أجل العودة بنتيجة إيجابية، تريح الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.