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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، أجروا مفاوضات مع ممثلي داني أولمو، لاعب أكاديمية الفريق السابق ولايبزج الحالي، لاستطلاع رأي اللاعب في العودة للفريق.

وتحدث التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم السبت، عن اجتماع إيجابي جرى يوم الأربعاء الماضي بين المدير الرياضي للنادي ديكو، ووكيلي أولمو، خوانما لوبيز وأندي بارا، ووالد اللاعب.

ويمتد عقد أولمو مع لايبزغ حتى 2027، لكن الصحيفة ذكرت أنه يتضمن 60 مليون يورو (64 مليون دولار) كشرط جزائي.

برشلونة يطلب ود أولمو من لايبزج

وربما تكون القيمة المرتفعة للشرط الجزائي أزمة لبرشلونة، الذي يعاني من ضائقة مالية، والذي وفقًا للتقرير يأمل في أن يدفع قيمة الصفقة للايبزغ على أقساط.

وكان أولمو 25 عامًا لاعبًا في أكاديمية برشلونة، ولكنه رحل لفريق دينامو زغرب عندما كان شابًا، بعدها انضم لفريق لايبزغ في 2020 وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الألماني.

ولكن اللاعب تعرض لإصابات كثيرة، وغاب عن 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.

