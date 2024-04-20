نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Mazembe Al—Ahly شاهد بالبث المباشر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا 20 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مقابلة حاسمة ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2024، يتوجه النادي الأهلي المصري إلى ملعب مازيمبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم.

هذه المباراة تحمل في طياتها أهمية كبيرة للأهلي، حيث يسعى الفريق لاستعادة ثقة جماهيره بعد الأداء المتراجع الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة.

يدخل الأهلي هذه المواجهة وهو يحمل عبء الهزيمة في الديربي المصري أمام الزمالك في الدوري المحلي، وهذا الأمر أثار العديد من الانتقادات تجاه المدرب مارسيل كولر وأداء الفريق بشكل عام.

وبعد سلسلة من التعثرات المحلية وتقلبات الأداء، تعتبر مواجهة مازيمبي فرصة حقيقية للأهلي لاستعادة التوازن والثقة.

ومع ذلك، فإن مهمة الأهلي في هذه المباراة لن تكون سهلة، حيث يواجه تحديًا كبيرًا في اللعب في ظروف صعبة مثل ملعب مازيمبي في النهار.

كما أن الأهلي سيواجه ضغطًا إضافيًا نتيجة لعدم تمكن أي فريق مصري من تحقيق الفوز على أرض مازيمبي عبر التاريخ.

ومع ذلك، لا تزال فرص الأهلي موجودة لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل للمرة الخامسة على التوالي إلى النهائي.

يأمل الفريق في استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز أو الحصول على نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب على أرضه.

إن مباراة اليوم للأهلي ليست مجرد مواجهة رياضية، بل هي اختبار لقدرته على التعامل مع الضغوطات والتحديات. إنها فرصة لإظهار ردة الفعل الإيجابية والعودة بقوة بعد فترة من التذبذب في الأداء. كما أنها فرصة لإعادة بناء الثقة بين اللاعبين والجماهير، وتأكيد التزامهم بتحقيق الأهداف الكبيرة في المسابقات القارية.

بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في مشاهدة الممباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024:

الأهلي المصري يستعيد الثقة ويتحدى مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

في مواجهة حاسمة ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2024، يتوجه النادي الأهلي المصري إلى ملعب مازيمبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم. تأتي هذه المباراة في ظل تراجع أداء الأهلي وتعرضه لانتقادات بعد الهزيمة في الديربي المصري. ومن خلال هذه المواجهة، يأمل الأهلي في استعادة التوازن وإعادة بناء الثقة بين جماهيره.

بعد سلسلة من النتائج السلبية وتذبذب في المستوى، يواجه الأهلي تحديًا كبيرًا في اللعب على أرض مازيمبي في ظروف صعبة، خاصة أنه لم يسبق لأي فريق مصري أن حقق الفوز على هذا الملعب. ومع ذلك، لا تزال فرص الأهلي قائمة لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل للنهائي للمرة الخامسة على التوالي.

تعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة للأهلي لإظهار ردة فعل إيجابية والتأكيد على قدرته على التعامل مع الضغوطات والتحديات. كما تعد فرصة لاستعادة الثقة بين اللاعبين والجماهير وتحقيق الأهداف الكبيرة في البطولات القارية.

وبالنسبة للجماهير وعشاق كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباراة، يمكنهم مشاهدتها عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط.

ستتوفر المباراة على قناة beIN Sports HD 6 المشفرة، وذلك لضمان تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لعشاق الكرة الإفريقية.

مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024: الأهلي المصري يتحدى مازيمبي في معركة الاستعادة

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على التردد الصحيح لقناة beIN Sports HD 6 على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات. وبعد ذلك، ستكون قادرًا على متابعة المباراة بكل راحة في منزلك أو في أي مكان آخر تفضله.

لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المواجهة المثيرة والتي ستكون حاسمة في مسار الفريقين في البطولة. انضم إلى الملايين من عشاق كرة القدم لمتابعة أحداث المباراة والتشجيع على فريقك المفضل للتأهل إلى النهائي.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

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التصحيح: 3/2. التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

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التصحيح: 3/2.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي هو السبت الموافق 20 أبريل 2024، حيث ستُقام المباراة على أرض ملعب النادي الكونغولي. ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين على الملعب.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

وفيما يلي قائمة الأهلي المتوقعة لهذه المباراة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، علي معلول، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي.

الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم فؤاد، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: أنتوني موديست، محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبو علي.

الأهلي ضد مازيمبي.. صراع التأهل

فريق الأهلي يستعد لمواجهة فريق مازيمبي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأهله من دور الـ 8 حيث فاز على فريق سيمبا التنزاني في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0. من جانب آخر، تأهل فريق مازيمبي بعد فوزه على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

تتيح قنوات بي إن سبورت الحق في بث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا، وهي القنوات الرسمية المشفرة التي تنقل المباراة للمشاهدين في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط.

يطمح الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر في تخطي عقبة مازيمبي والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي. يُذكر أن الأهلي توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في النهائي على فريق الوداد المغربي.

هذه المباراة تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجهها الفرق في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث تجري المباريات دون حضور الجماهير في الملاعب وتتطلب الإجراءات الاحترازية الصارمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والطاقم الفني.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحقيق تأهله إلى النهائي لمنافسة على لقب البطولة الأغلى في القارة الإفريقية.