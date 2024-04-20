نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي.. وتفاصيل ما قبل اللقاء في دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تفاصيل قبل لقاء الأهلي أمام مازيمبي اليوم في إطار دوري أبطال إفريقيا 2024 .. ينتظر بفارغ الصبر مشجعو الكرة الأفريقية، مباراة الأهلي ومازيمبي، التي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت 20 إبريل 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد "تي بي مازيمبي" في الكونغو الديمقراطية، في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

كان فريق مازيمبي قد تأهل نحو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 هذا العام، عقب تخطي عقبة فريق بترو أتلتيكو، بعد التعادل ذهابًا سلبيًا، قبل أن يحقق الفريق الكونغولي الفوز على الفريق الأنجولي في عٌقر داره بهدفين مقابل هدف، ويخطف بطاقة المربع الذهبي ويضرب موعدًا ناريًا مع المارد الأحمر فريق النادي الأهلي والذي يعد "حاملًا لللقب".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

يتم بث مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، ويتم بث مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة بي إن سبورتس 6 إتش دي "beIN Sports HD 6".

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - تفاصيل قبل لقاء الأهلي أمام مازيمبي اليوم في إطار دوري أبطال إفريقيا 2024 … كان مسؤولو قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، اختاروا علي محمد علي ليكون معلقا على أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي، قبل أن يتم الاستقرار على منح الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على اللقاء.

جدير بالذكر أنَّ آخر لقاء جمع بين فرقي الأهلي ومازيمبي، خلال البطولة، قبل 12 عاما وتحديدًا في دور المجموعات لنسخة البطولة سنة 2012.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مازيمبي في إطار دوري أبطال إفريقيا 2024

حراسة المرمى: مصطفى شوبير خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني. خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وعمرو السولية. خط الهجوم: بيرسي تاو وموديست/ كهربا وطاهر محمد طاهر.

فيما يعقد ويعقد المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، جلسة فنية قصيرة مع اللاعبين، وذلك قبل التوجه إلى ملعب المباراة، يؤكد خلالها على ضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة، والاستحواذ على الكرة، وتجنب أية أخطاء، من أجل العودة بنتيجة إيجابية، تريح الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.