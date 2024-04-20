نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مازيمبي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لامين ندياي، المدير الفني لمازيمبي الكونغولي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل مازيمبي الرسمي أمام الأهلي

في حراسة المرمى إليون فاتي.

في خط الدفاع: إبراهيما كيتا، جونسون أتيبو، إرنست لوزولو، ماجلوار نتامبوي.

في خط الوسط: أوجيستين أولادابو، سوزي زيمانجا، جلودي ليكونزا.

في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي، جويل بيا، فيلي تراوري.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.