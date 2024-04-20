نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية تجمع يد الزمالك بالجهاز الفني قبل مواجهة الترجي التونسي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة مجدي أبو المجد، محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في فندق الإقامة بمدينة وهران الجزائرية، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على صالة قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ومن المقرر، أن يتحرك الفريق من فندق الإقامة إلى صالة المباراة، في السابعة والنصف مساءً، استعدادًا للقاء الذي ينطلق في التاسعة مساءً.

ويتواجد "يد الزمالك" في المجموعة الرابعة، برفقة الترجي التونسي وبي إم سي الكونغولي، الذي واجه الكوماندوز في المباراة الأولى، وحسمها حامل اللقب لصالحه بنتيجة 26 - 19.

ويسعى "يد الزمالك" إلى الحفاظ على اللقب الأفريقي للعام الثالث على التوالي، بعد التتويج به آخر نسختين على حساب النادي الأهلي.

