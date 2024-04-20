نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير مفاجئ في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الايطالي ​كارلو انشيلوتي​ المدير الفني لريال مدريد اجراء تغيير مفاجئ على تشكيلة فريقه خلال استضافة برشلونة غدا الأحد في كلاسيكو الأرض ضمن الجولة 32 من ​الدوري الاسباني​.

وكشفت شبكة "ريلفيو" الإسبانية ان أنشيلوتي سيواصل الاعتماد على الثنائية الدفاعية أنطونيو روديجير بالإضافة لناتشو خاصة أن البرازيلي ميليتاو مازال غير جاهزا كما ان الثنائي نجح في السيطرة على الهداف النرويجي ​إيرلينج هالاند​.

وسيكون التغيير المفاجئ هو عدم مشاركة الظهير الأيسر الفرنسي ​فيرلاند ميندي​ في مواجهة برشلونة خاصة أن اللاعب يعاني بدنيا بعد مواجهة مانشستر سيتي حيث من المتوقع أن يدفع أنشيلوتي بدلا من ميندي الشاب فيران جارسيا، أو الفرنسي إدوادر كامافينجا الذي شارك كثيرا في هذا المركز الموسم الماضي.

تغيير مفاجئ في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة

في ما يلي التشكيلة المتوقعة للريال:

في حراسة المرمى: أندري لونين.

في خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديغير، أوريلين تشواميني، وفيران غارسيا.

في خط الوسط: إدواردو كامافينغا، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، وجود بيلينغهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، وروديجو جوس.