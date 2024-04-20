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أحمد جودة - القاهرة - أكد البولندي ​روبرت ليفاندوفسكي​ مهاجم ​برشلونة​ على جهوزية فريقه للفوز على ​ريال مدريد​ وحصد الثلاث نقاط في كلاسيكو الدور الثاني من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم.



ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الاحد في مواجهة حاسمة في مشوار المنافسة على لقب الليغا.

قال ليفاندوفسكي في تصريحات قبل المباراة:" الكلاسيكو دائمًا مباراة مميزة ليس بالنسبة لنا فقط لكن لجميع الناس في العالم".

ليفاندوفسكي يؤكد: برشلونة جاهز للفوز على الريال

واشار ليفا إلى إنه سيفوزون بهذه المباراة لأن عليهم تحقيق ذلك ويريدون ذلك بقوة.

واضاف ان ربما فريق ريال مدريد بعد نشوة التأهل سوف يتراجع قليلا ذهنيا كاشفا انهم يعرفون منافسهم جيدا ويدركون كيفية التغلب عليه.

واعترف مهاجم برشلونة في ختام تصريحاته بارتكابهم اخطاء في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان وانهم سيسعون إلى تجنبها خلال هذه المباراة المهمة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.