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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع الجمهور بشغف إلى متابعة اللقاء المثير عبر البث المباشر، خصوصًا وأنها مواجهة نصف نهائي البطولة. يعتبر هذا اللقاء تحدٍ كبيرًا لفريق الأهلي ومدربه، حيث يترقب الجميع تشكيلة الفريق المختارة لهذه المباراة الحاسمة، فيما ينتظر المشجعون تقديم أداء يرضي طموحاتهم ويقرب الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية، ويمكنك في السطور التالية مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. ويُتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيلة قوية تضم العديد من اللاعبين البارزين، حيث يتواجد مصطفى شوبير في مرمى الفريق، ومحمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة، وعلي معلول في الدفاع، بينما يشارك في خط الوسط أكرم توفيق، وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا، فيما يتولى طاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي مهمة الهجوم.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. كما يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على أرض مازيمبي، يسهّل مهمته في مباراة الإياب على أرضه، وتتطلب هذه المهمة جهدًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا من اللاعبين، خصوصًا أن مازيمبي يعد منافسًا قويًا يمتلك تاريخًا ناجحًا في البطولة.

من جهتها، تسعى جماهير الأهلي لمعرفة كيفية متابعة المباراة المرتقبة، وهو ما يتطلب الاطلاع على القنوات الناقلة والخيارات المتاحة لهم لمشاهدة اللقاء، وتشمل هذه القنوات الرياضية المعروفة مثل قنوات "بي إن سبورتس"، التي تحمل حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط.

وتوفر قنوات "بي إن سبورتس" تغطية شاملة للمباراة، ويمكن للمشاهدين الاشتراك في خدمة البث المباشر لمتابعة المباراة عبر التلفزيون، أو الإنترنت، مما يتيح لهم مشاهدة اللقاء بجودة عالية وبشكل مريح ومباشر.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. ويمكن لجماهير الأهلي ومحبي كرة القدم الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لمباراة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ودعم الفريق في سعيه للتأهل إلى المرحلة النهائية والمنافسة على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2024

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، يمكنك الاعتماد على قنوات "بي إن سبورتس" التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط. وتُعتبر قناة beIN Sports HD 6 هي القناة المخصصة لبث مباراة الأهلي ومازيمبي في النصف نهائي.

وتوفر قنوات "بي إن سبورتس" تغطية شاملة لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وتضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة عالية الجودة والممتعة للمباريات المهمة. ويمكن الاشتراك في خدمة البث المباشر عبر التلفزيون أو الإنترنت، مما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة اللقاء بكل راحة وسهولة في أي مكان يتواجدون فيه.

ومن خلال قنوات "بي إن سبورتس"، يمكن لجماهير الأهلي ومحبي كرة القدم الاستمتاع بمتابعة مباراة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتشجيع الفريق في مسعاه لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. ويمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على القمرين الاصطناعيين نايل سات وسهيل سات، وذلك من خلال الترددين التاليين..

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات التردد 11054 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/2

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد 10810 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 التصحيح 3/2

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. وسيكون مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي متاحًا بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. واستقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مواجهته المرتقبة مع مضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة المحترف الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، ولم يحسم كولر موقفه من مشاركة كريم نيدفيد، حيث يرغب في الدفع به أساسيًا، لكن هناك مخاوف بشأن إصاباته السابقة والتي تقضي بعدم مشاركته في المباريات المقامة على أرضية ملعب من العشب الصناعي.وسيجري كولر عدة تغييرات على خط الهجوم، الذي شارك في مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك، بالدفع بالثنائي وسام أبو علي ورضا سليم في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر بمواجهة مازيمبي اليوم.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. وجاء موعد مباراة الأهلي ومازيمبي هو السبت الموافق 20 أبريل 2024 على ملعب النادي الكونغولي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويوافق موعد مواجهة النادي الأهلي مع نادي مازيمبي بتوقيتات عدد من الدول كما يلي:

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة السبت 20 أبريل 2024.

يوافق توقيت مباراة الأهلي في ليبيا والسودان الساعة 3 مساءً.

يأتي موعد ماتش الأهلي ومازيمبي يوم السبت بتوقيت الأردن الساعة 4 مساءً.

يوافق موعد مباراة الأهلي في السعودية والكويت وقطر الساعة 4 مساءً.

يأتي مباراة الأهلي الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات.

يوافق ميعاد ماتش الأهلي الساعة 2 ظهرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن اسم معلق مباراة الأهلي عبر قناة بين سبورت 6 هو المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. ويأتي تشكيل الأهلي ضد مازيمبي اليوم في دور ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية كما يلي:

مصطفى شوبير محمد هاني رامي ربيعة محمد عبدالمنعم على معلول كريم نيدفيد أحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة عمر كمال موديست طاهر محمد طاهر

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. وشهد تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي 4 مواجهات كلها في دوري أبطال إفريقيا:

جاءت أولى المواجهات بين الأهلي وتي بي مازيمبي في عام 2002 في دور مجموعات دوري الأبطال، وفاز الأهلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الإياب.

والتقى الأهلي ومازيمبي في عام 2012 في دور مجموعات دوري الأبطال، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وخسر الأهلي بهدفين دون رد في مباراة الإياب.

موعد مباراة الإياب في القاهرة

تقام مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ملعب استاد القاهرة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي في مباراة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

جاءت قائمة الأهلي اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. خط الدفاع: محمود متولي وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس وعلي معلول.

محمود متولي وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس وعلي معلول. خط الوسط: كريم وليد (نيدفيد) ومحمد مجدي (أفشة) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل (كوكا) ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وبيرسي تاو.

كريم وليد (نيدفيد) ومحمد مجدي (أفشة) وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل (كوكا) ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وبيرسي تاو. خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا" وأنتوني موديست ووسام أبوعلى.

حكم مباراة الأهلي ضد مازيمبي

وأعلنت لجنة الحكام في الكاف عن حكم ماتش الأهلي ضد مازيمبي وهو الحكم البوروندي ندابيها، ويعاونه حكم المباراة الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول، والبنيني إريك إيمافو، مساعد ثانٍ، والحكم الرابع البنيني لويس ديجندو، ويتولي حكم تقنية الفيديو الغاني دانييال.

الأهلى أكثر الأندية تتويجًا ببطولة افريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.. وحصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا 11 مرة، وهو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على حساب الوداد المغربي، ويأتي الزمالك في المركز الثاني في حصد ألقاب البطولة برصيد 5 ألقاب متساويًا مع مازيمبي الكونغولي.. مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم بث مباشر يلا شوت لايف match today دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا.