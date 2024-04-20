جاري الآن: يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد مازيمبي بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف بدون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد مازيمبي بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

Al Ahly vs Mazembe.. يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد مازيمبي بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024.. يشد عشاق الساحرة المستديرة أنظارهم صوب ملعب "تي بي مازيمبي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يلتقي عملاق الكرة المصرية، النادي الأهلي، مع نظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حاسمة تُعد بمثابة صراع بين نار "الأحمر" وحديد "إعصار الكونغو".

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شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly اليوم.. مشاهدة الأهلي× مازيمبي Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024 من هنا

يلا كورة لايف دون ولا مليم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد مازيمبي بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

النار والحديد: الأهلي يواجه مازيمبي في معركة كروية حاسمة

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية، بعدما نجح في إقصاء سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بثلاثية نظيفة، حاملًا لقب "حامل اللقب" وهدفه تكرار إنجازه التاريخي بالحصول على اللقب للمرة الثالثة عشر.

في المقابل، يقف مازيمبي كندّ قوي، حيث نجح في تخطي عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي، ليُعلن عن عودته القوية للمنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 2016.

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب "تي بي مازيمبي".

تُعد قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي ستنقل المباراة على شاشتها.

تُشير التوقعات إلى مباراة قوية ومثيرة، حيث يتمتع كلا الفريقين بخبرة واسعة في البطولة القارية، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم النتيجة قبل لقاء الإياب في القاهرة.

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly اليوم.. مشاهدة الأهلي× مازيمبي Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024 من هنا

موعد ومكان مباراة الأهلي ومازيمبي

يحتضن ملعب "تي بي مازيمبي" في مدينة لوبومباشي الكونغولية، عصر اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، المواجهة المرتقبة بين عملاق الكرة المصرية، النادي الأهلي، ونظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، حاملةً معها أجواءً ساخنة وتوقعاتٍ مشحونة بالندية والإثارة.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

بي إن سبورتس

بي إن سبورتس هي القناة الناقلة الحصرية لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هي القناة الناقلة الحصرية لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمتلك بي إن سبورتس شبكة واسعة من القنوات بترددات مختلفة على جميع الأقمار الصناعية، مما يضمن مشاهدة ممتازة للمباريات في جميع أنحاء المنطقة.

تقدم بي إن سبورتس تغطية شاملة للمباريات، بما في ذلك تحليل ما قبل المباراة وما بعدها، ومقابلات مع اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى لقطات حية من الملعب.

توفر بي إن سبورتس أيضًا خدمة البث المباشر عبر الإنترنت، مما يسمح للمشاهدين بمتابعة المباريات على أجهزتهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

جدول الترددات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11252 أفقي 27500 عرب سات 11919 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 11059 أفقي 27500

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي: سجل حافل بالندية والإثارة



تُعدّ مواجهات الأهلي ومازيمبي من أعرق وأكثر المباريات إثارةً في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، حيث جمعت بينهما 4 مبارياتٍ سابقة، شهدت تنافسًا قويًا وتاريخًا حافلًا بالندية والإثارة.

التقى الفريقان لأول مرة في دور المجموعات لنسخة 2002 من دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت في القاهرة بهدفٍ دون ردٍّ سجّله أحمد بلال، بينما انتهى اللقاء الثاني في لوبومباشي بالتعادل السلبي.

وشهدت نسخة 2012 من البطولة مواجهتين أخريين بين الفريقين، حيث فاز الأهلي في المباراة الأولى بالقاهرة 2-1، بينما حقق مازيمبي الفوز في لوبومباشي 2-0.

وتتميز هذه المواجهات بالتوازن النسبي بين الفريقين، حيث حقق كلٌّ منهما الفوز في مباراتين، ممّا يُضفي على لقاء نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة طابعًا خاصًا من الإثارة والترقب.

يسعى الأهلي في هذه المواجهة للحفاظ على سجله المُشرف في البطولة، وتحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، بينما يُحارب مازيمبي لاستعادة مجده القاري الغائب منذ عام 2016.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصةٍ ذهبيةٍ للفريقين لتقديم أفضل ما لديهما، وإثبات قدرتهما على حجز مكانٍ لهما في المباراة النهائية للبطولة القارية الأعرق.

فهل ينجح الأهلي في مواصلة سيطرته على البطولة؟ أم يُفاجئ مازيمبي الجميع ويُحقق انتصارًا تاريخيًا على أرضه وبين جماهيره؟

إنّ عشاق كرة القدم على موعدٍ مع لقاءٍ لا يُفوّت، يُعيد إحياء ذكريات المواجهات السابقة بين الفريقين، ويُقدم جرعةً مُكثفةً من الإثارة والتنافس.

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly اليوم.. مشاهدة الأهلي× مازيمبي Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024 من هنا

الأهلي ملك القارة السمراء بلا منازع



يُعدّ النادي الأهلي المصري الرقم الأصعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب بواقع 11 لقبًا، مُتقدمًا على أقرب منافسيه، الزمالك، بفارق 6 ألقاب.

وتُعدّ رحلة الأهلي مع البطولة حافلة بالإنجازات والتاريخ العريق، حيث حقق اللقب لأول مرة عام 1982، ثم توالت الإنجازات بعد ذلك، ليُصبح النادي الأكثر هيمنةً على البطولة القارية الأعرق.

ومن أبرز إنجازات الأهلي في البطولة

الحصول على اللقب 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

الوصول إلى المباراة النهائية 14 مرة: 1982، 1987، 2000، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2017، 2018، 2020، 2021، 2023.

الحصول على المركز الثالث 3 مرات: 1983، 1988، 2019.

ويُشارك الأهلي في النسخة الحالية من البطولة بحمله لقب النسخة الماضية، سعيًا لتحقيق إنجازٍ تاريخيٍّ بالحصول على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وكتابة فصلٍ جديدٍ في سجلّه الذهبيّ الحافل بالإنجازات.

ويدخل الأهلي اللقاء مُتسلحًا بخبرة لاعبيه ومهاراتهم العالية، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يُرافقه في جميع مبارياته.

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة مازيمبي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

الظهير الأيمن: علي معلول

قلب الدفاع: محمد عبد المنعم

قلب الدفاع: رامي ربيعة

الظهير الأيسر: محمد هاني

خط الوسط:

لاعب الارتكاز: أحمد نبيل كوكا

لاعب الوسط المدافع: عمرو السولية

لاعب الوسط المهاجم: أكرم توفيق

خط الهجوم:

خط الهجوم: الجناح الأيمن: بيرسي تاو

المهاجم: رضا سليم

الجناح الأيسر: وسام أبو علي



و يغيب عن الأهلي في هذه المباراة كل من: محمد الشناوي، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، محمود كهربا.

يعود إلى التشكيل الأساسي كل من: علي معلول، أكرم توفيق، بيرسي تاو، ووسام أبو علي.