نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحكم الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحكم التعادل السلبي شوط المباراة الأول وسط تألق وظهور جيد للثنائي أحمد عبد القادر ومصطفى شوبير.

ويأمل الأهلي حسم النتيجة في الذهاب قبل مباراة الإياب والتي ستقام في استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي في المواجهة

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق،

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، وسام أبو علي، رضا سليم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي

وتنقل المباراة وكافة أحداث المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

