نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.. تعرف على موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نانت الفرنسي المحترف في صفوفه المصري مصطفى محمد عن تشكيل الفريق لمواجهة رين بعد قليل على ملعب لا البوجوار وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

تشكيل نانت لمواجهة رين في الدوري الفرنسي

وكان نانت قد فاز على لوهافر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في بطولة الدوري الفرنسي.

يحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة حصدها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 16 مباراة وسجل 28 هدف وتلقي 48 هدف.

بينما يحتل رين المركز العاشر برصيد 39 نقطة حصدها من الفوز في 10 مباريات وخسر 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وسجل 41 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

وسيخوض نانت مواجهة رين بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: أميان أدو، كاستيليو، بالوا، كوزا.

خط الوسط: موسى سيسوكو، شيريفيلا، موتوسامي، موليت، دوجلاس أوجوستو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.