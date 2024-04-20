أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يستضيف راية بدوري المحترفين

يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" نظيره فريق راية الرياضي بقيادة "محمد حليم" في الثالثة والنصف عصر "الأحد" باستاد غزل المحلة بالجولة السابعة من دوري المحترفين .

وتعد المواجهة صعبة للفريق المحلاوي الطامح لحصد نقاط المواجهة ومواصلة التقدم نحو خطف بطاقة الصعود الثانية في ظل المنافسة الشرسة مع حرس الحدود ولاڤيينا ووادي دجله، فيما يدخل راية الرياضي دون أي ضغوط بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل.

إذ يدخل غزل المحلة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التعادل في آخر اللقاءات مع حرس الحدود بهدف لكل فريق وتعثر منافسيه وبقاء الوضع على ما هو عليه حيث يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد (45) نقطة، بعدما نجح في حصد (10) نقاط في الدور الثاني "مرحلة الصعود" جمعهم من الفوز في مباراتين على طنطا (3-0) والقناة (2-0)، فيما تعادل الفريق المحلاوي في (4) لقاءات أمام السكة الحديد وحرس الحدود (1-1) ووادي دجله (0-0) وبتروجيت (2-2) فيما لم يتلقى الفريق أي هزيمة، سجل الفريق خلال مسيرته بالدوري (30) هدف واستقبلت شباكه (16) هدف.

فيما يدخل فريق راية الرياضي اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد (35) نقطة، بعدما نجح في حصد (7) نقاط خلال (6) مباريات خاضها الفريق في مرحلة الصعود حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين على لاڤيينا (2-1) والقناة (1-0) فيما تعادل الفريق في مباراة واحدة مع حرس الحدود (1-1)، بينما تلقى الفريق ثلاث هزائم أمام طنطا وبتروجيت (0-3) والسكة الحديد (0-2)، أحرز الفريق خلال مسيرته بالدوري (25) هدف واستقبلت شباكه (26).

كانت مباراة الدور الأول والتي أقيمت باستاد غزل المحلة قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)