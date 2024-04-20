نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي ينهي ذهاب نصف نهائي مباراة الأهلي ومازيمبي والحسم في العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحكم التعادل السلبي شوط اللقاء وسط تألق وظهور جيد للثنائي أحمد عبد القادر ومصطفى شوبير.

وحاول الأهلي التسجيل من عدة فرص في الشوط الثاني إلا أن المحاولات لم تسفر عن هدف.

كما شهد اللقاء إصابة احمد نبيل كوكا بين الشوطين واكرم توفيق في الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي في المواجهة

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق،

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، وسام أبو علي، رضا سليم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي

وتنقل المباراة وكافة أحداث المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.