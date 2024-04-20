نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستبعد زيزو من قائمة مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية ويستدعي هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستبعد زيزو من قائمة مباراة دريمز الغاني

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الاتفاق على استبعاد "زيزو" من القائمة التي ستخوض اللقاء وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء.

وقرر الجهاز الفني للزمالك استدعاء محمد صلاح زكي لقائمة الأبيض لخوض اللقاء بعد قرار استبعاد "زيزو" من القائمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.