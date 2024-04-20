نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طرابزون سبور الرسمي أمام قيصري سبور في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبدالله أفجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق قيصري سبور بعد قليل بستاد قادر هاس في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور أمام قيصري

حراسة المرمى: أوجركان

خط الدفاع: دينزفيل، ميندي، ايرين، ميونير.

خط الوسط: بيرات، برادهي، بيبي.

خط الهجوم: فونتاس، فيسكا، أنيس.

موعد مباراة طرابزون سبور وقيصري

وتنطلق صافرة بداية مباراة طرابزون سبور وقيصري سبور مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وقيصري

تردد قناة beinsports extra 3

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.