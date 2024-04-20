عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، جون ستونز، ناثان آكي.

خط الوسط: روردي، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.