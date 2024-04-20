الرياضة

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب لأسباب فنية وشخصية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم الكرة المصرية المعتزل، أنه غير مقتنع بقيادة حسام حسن، للمنتخب الوطني للكثير من الأسباب.

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب

وقال طولان في تصريحاته عبر برنامج الكلاسيكو الذي تقدمه سهام صالح عبر قناة DMC: "لست مقتنع بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر لأسباب فنية وأخلاقية ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر".

وتابع: "أحد الإعلاميين خرج علينا بتصريحات تهاجم أي المنتقدين لتولي حسام إدارة تدريب المنتخب، أحب أقوله احنا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه".

وأتم: "حسام لا يصلح لقيادة المنتخب وهذا رأي ولن أتراجع عنه مطلقا".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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