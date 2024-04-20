حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب لأسباب فنية وشخصية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم الكرة المصرية المعتزل، أنه غير مقتنع بقيادة حسام حسن، للمنتخب الوطني للكثير من الأسباب.

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب

وقال طولان في تصريحاته عبر برنامج الكلاسيكو الذي تقدمه سهام صالح عبر قناة DMC: "لست مقتنع بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر لأسباب فنية وأخلاقية ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر".

وتابع: "أحد الإعلاميين خرج علينا بتصريحات تهاجم أي المنتقدين لتولي حسام إدارة تدريب المنتخب، أحب أقوله احنا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه".

وأتم: "حسام لا يصلح لقيادة المنتخب وهذا رأي ولن أتراجع عنه مطلقا".