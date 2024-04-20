عاجل.. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

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أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه السلبي أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي

كولر قال بعد المباراة:"الأجواء كانت صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

وأضاف:"اللاعبون قدموا كل ما لديهم، كان هناك فرص للفريقين والفريقين كان لديهم قدرة على تحقيق الفوز".

وتابع:"الحسم في القاهرة والأهلي ومازيمبي لم يحسم أي منهم الصعود لنهائي البطولة".

وأشار:"هدفي الفوز في كل مباراة ولكن هذا الأمر لا يتحقق في عالم كرة القدم".

وشدد:"علينا الاستعداد جيدا للمباراة القادمة، وسنحصل على راحة من الإرهاق في مباراة اليوم وبعدها نستعد للقاء العودة".

وأشاد بحارس مرمى فريقه قائلًا:"مصطفى شوبير قدم مباراة جيدة جدا وأنقذ مرمانا".

وأكمل:"سوف استغل طول فترة الطيران من هنا إلى القاهرة لرؤية نقاط الضعف والأخطاء التي وقعنا فيها".