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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دياموند والإعلاميين والمعادي بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين والمعادي بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث
أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى.
- فوز فريق دياموند على فريق حلوان العام بهدف دون رد.
- فوز فريق الإعلاميين على فريق منشية ناصر بسداسية مقابل هدف.
- فوز فريق المعادي على فريق الصيد برباعية مقابل ثلاثة.
- فوز فريق حدائق الاهرام على فريق اطفيح بهدفين نظيفين.
- تعادل فريق بشتيل مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.
- تعادل فريق صول مع فريق ابو النمرس سلبيا
وتختتم الجوله الأحد بلقاء اورانج مع اسمنت حلوان
ترتيب المجموعة
1- دياموند 59 نقطة
2- الإعلاميين 53 نقطة
3- بشتيل 43 نقطة
4- المعادي واليخت 42 نقطة
5- اورانج 40 نقطة
6- الصيد 34 نقطة
7- حلوان العام 33 نقطة
8- منشية ناصر 32 نقطة
9- حدائق الاهرام 31 نقطة
10- ابو النمرس 28 نقطة
11- كاسكادا 25 نقطة
12- اطفيح 21 نقطة
13- صول 18 نقطة
14- اسمنت حلوان 3 نقاط