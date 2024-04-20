الرياضة

فوز دياموند والإعلاميين والمعادي بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين والمعادي بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى.


- فوز فريق دياموند على فريق حلوان العام بهدف دون رد.


- فوز فريق الإعلاميين على فريق منشية ناصر بسداسية مقابل هدف.


- فوز فريق المعادي على فريق الصيد برباعية مقابل ثلاثة.


- فوز فريق حدائق الاهرام على فريق اطفيح بهدفين نظيفين.


- تعادل فريق بشتيل مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.


- تعادل فريق صول مع فريق ابو النمرس سلبيا
وتختتم الجوله الأحد بلقاء اورانج مع اسمنت حلوان 
ترتيب المجموعة 
1- دياموند 59 نقطة 
2- الإعلاميين 53 نقطة 
3- بشتيل 43 نقطة 
4- المعادي واليخت 42 نقطة 
5- اورانج 40 نقطة 
6- الصيد 34 نقطة 
7- حلوان العام 33 نقطة 
8- منشية ناصر 32 نقطة 
9- حدائق الاهرام 31 نقطة 
10- ابو النمرس 28 نقطة 
11- كاسكادا 25 نقطة 
12- اطفيح 21 نقطة 
13- صول 18 نقطة 
14- اسمنت حلوان 3 نقاط

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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