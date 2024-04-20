أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين والمعادي بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى.



- فوز فريق دياموند على فريق حلوان العام بهدف دون رد.



- فوز فريق الإعلاميين على فريق منشية ناصر بسداسية مقابل هدف.



- فوز فريق المعادي على فريق الصيد برباعية مقابل ثلاثة.



- فوز فريق حدائق الاهرام على فريق اطفيح بهدفين نظيفين.



- تعادل فريق بشتيل مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.