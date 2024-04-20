تكريم أبطال المصارعة المتأهلين للأولمبياد بحضور مجلس إدارة الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أقام مجلس إدارة مركز شباب أبو السعود برئاسة محمد كمال حفلا لتكريم أبناء المركز المؤهلين في لعبة المصارعة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة.

تكريم أبطال المصارعة المتأهلين للأولمبياد

وكان منتحب مصر للمصارعة قد حجز 10 مقاعد في أولمبياد باريس حتى الآن منهم 3 لاعبين من مركز شباب أبو السعود وهم: عمرو رضا ومومن ربيع وجمال عبد الناصر.

كما شهد الحفل تكريم اللاعبة مودة بدوى الحاصلة على برونزية بطولة العالم للناشئين ٢٠٢٣ كما بجانب تكريم العديد من ابناء المركز الحاصلين على بطولات أفريقية، وتكريم عمرو خلف مدرب المنتخب الوطنى للآنسات والحاصل على كأس المركز الأول في البطولة الأفريقية الأخيرة بالأسكندرية.

وحضر حفل التكريم مجلس ادارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود والدكتور أشرف حافظ عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة والمحاسب أحمد راشد عضو مجلس الإدارة بجانب مجلس ادارة منطقة القاهرة للمصارعة برئاسة اللواء مدحت شوقى وحسام عبّد اللطيف المشرف العام على لعبة المصارعة بمركز شباب ابوالسعود.