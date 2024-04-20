الزمالك مواليد 2005 يتوج ببطولة كأس الاتحاد للشباب على حساب زد

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 ببطولة كأس الاتحاد للشباب، بعد الفوز على فريق القناة بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب زد اف سى بمدينة السادس من أكتوبر.

الزمالك مواليد 2005 يتوج ببطولة كأس الاتحاد للشباب

سجل هدفي الزمالك في لقاء اليوم، أنس وائل، وأحمد خالد "السمبوك".

وقدم لاعبو الزمالك مستوى فني مميز وكانت لهم السيطرة في معظم أوقات المباراة، وبادر الأبيض بالتسجيل في الشوط عن طريق أنس وائل، ومن ثم تعادل القناة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يعود شباب الزمالك ليسيطروا على مجريات اللقاء وصنعوا عدة فرص حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني والفوز والتتويج بالبطولة.

ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد أخصائي الإصابات والتأهيل، محمد سيد مسئولًا للمهمات.

وشهدت المباراة حضور، محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع، وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي ومدحت مكي مسؤولي لجان المتابعة الفنية.