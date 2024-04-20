نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي 2024 اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُبحث جماهير كرة القدم السعودية بلا كلل عن مواعيد مباريات الدوري السعودي 2024 اليوم السبت، ومن أجل إرضاء هذا الاهتمام، يُقدم موقع دوت الخليج الرياضي جدول مباريات اليوم السبت الموافق 20-4-2024 في دوري روشن السعودي، والذي يشهد مشاركة كل من الاتحاد، وضمك، والاتفاق.

وفيما يلي مواعيد مباريات الدوري السعودي 2024 اليوم السبت:

مباراة الاتحاد مع الحزم في تمام الساعة 8:00 مساءً.

مباراة الاتفاق مع الوحدة في تمام الساعة 8:00 مساءً.

مباراة الأخدود مع ضمك في تمام الساعة 5:00 مساءً.

وفيما يتعلق بترتيب الفرق، يحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يمتلك 47 نقطة بعد تحقيق 14 انتصارًا و5 تعادلات و8 هزائم. أما فريق الحزم، فهو يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في عشر مباريات، وخسر في خمسة عشر لقاءً.

وبالنسبة لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي وصن داونز، والتي من المقرر أن تقام اليوم، يُتوقع أن يكون تشكيل الترجي التونسي كالتالي، كما يعرض الموقع أيضًا تفاصيل القنوات الناقلة للمباريات بما في ذلك تردد قناة ssc sports hd 1 على القمر الصناعي بدر.

قناة: ssc sports hd 1

القمر الصناعي: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4