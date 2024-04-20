نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يثير الجدل بشأن رحيل ميندي عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الجدل بشأن رحيل الفرنسي فيرلاند ميندي عن الملكي في الفترة القادمة.

هل يرحل ميندي عن ريال مدريد؟

وكانت مباراتي ريال مدريد أمام نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا شهدت تألق كبير للاعب الفرنسي فيرلاند ميندي.

وأكد كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية له:" دعني أكرر، فيرلاند ميندي هو الأفضل في العالم في مركزه، ليس من السهل تجاوزه".

وتابع مدرب ريال مدريد:" إنه مرتبط بعقد وهو لاعب أساسي بالنسبة لنا، لا يهتم بالظهور في وسائل الإعلام، بل يهتم بالفريق".

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.