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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة الدوري السعودي مع تردداتها

يسعى فريق اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه نظيره الحزم، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والحزم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة الدوري السعودي مع تردداتها

الاتحاد يبحث عن العودة للانتصارات أمام الحزم في دوري روشن

يخوض الاتحاد اللقاء بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، سعيًا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

يواجه جاياردو معضلة الغيابات، حيث يفتقد لخدمات عدد من اللاعبين الأساسيين، مثل: البرازيلي فابينيو، وأحمد بامسعود، وأحمد شراحيلي، للإصابة، بالإضافة إلى مروان الصحفي، وأحمد الغامدي، وعوض الناشري، وزكريا هوساوي، لتواجدهم مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في كأس آسيا.

من جانبه، يتطلع الحزم لتحقيق مفاجأة أمام الاتحاد، وتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

تُعدّ مواجهة الاتحاد والحزم قوية ومثيرة، نظرًا لتاريخ الفريقين العريق في الكرة السعودية، وسعيهما لتحقيق أهدافهما في الدوري.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، مع سعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الحزم والاتحاد



يُلعب فريقا الحزم والاتحاد مباراتهما المرتقبة ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد الاتحاد في الدوري السعودي



تُعد مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بما في ذلك مباراة الحزم ضد الاتحاد المقررة اليوم السبت 20 أبريل 2024.

وستُنقل المباراة على شاشة قناة SSC1 SD، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويمكن للمشاهدين في جميع أنحاء العالم متابعة المباراة عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11744

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: بدر 4

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وإلى جانب النقل التلفزيوني، يمكن أيضًا متابعة المباراة عبر منصة Shahid VIP الرقمية، وذلك للمشتركين في الخدمة.

وتُعدّ هذه المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلٍ سلبي في الجولة الماضية، بينما يبحث الحزم عن الخروج من قاع الترتيب وتحسين مركزه.

وتُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، نظرًا لتاريخ الفريقين العريق في الكرة السعودية، وسعيهما لتحقيق أهدافهما في الدوري.

مركز الاتحاد في الدوري السعودي



يحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي الحزم في قاع الترتيب برصيد 16 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الحزم