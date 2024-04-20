نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق في مباراة مازيمبي الكونغولي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال مشاركتهما في مباراة مازيمبي.
الأهلي يتعادل مع مازيمبي
وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.