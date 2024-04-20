نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق في مباراة مازيمبي الكونغولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، وأن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركتهما في مباراة مازيمبي.‏

الأهلي يتعادل مع مازيمبي

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏