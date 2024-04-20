عاجل.. اتحاد الثقافة يختار محمود الخطيب شخصية العام الرياضية العربية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد المصري للثقافة الرياضية اختيار الكابتن محمود الخطيب ليكون شخصية العام الرياضية العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماته وإنجازاته في مجال الرياضة.

اتحاد الثقافة يختار محمود الخطيب شخصية العام

وفي حفل تكريمي أُقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، بتسلم الجائزة نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، لتكريمه على جهوده البارزة في المجال الرياضي.

في مواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، انتهت المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومازيمبي بالتعادل السلبي، دون أهداف، على أرضية ملعب تي بي مازيمبي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تصاعدت حدة المنافسة والحماس في هذا اللقاء، حيث كان للأهلي العديد من الفرص المباشرة التي لو تم استغلالها بشكل صحيح، كان بإمكانهم تسجيل هدفين على الأقل، إلا أن اللاعبين أضاعوا هذه الفرص بسبب التسرع وعدم الدقة في التمريرات الحاسمة، وهذا ما ظهر جليًا في فرصة وسام أبو علي في الدقيقة الأولى وفرصة طاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

من جهته، أبدى دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير جاهزيتهما وقدرتهما على التصدي للهجمات المتكررة من جانب فريق مازيمبي، مما حافظ على نظافة شباك الفريق ومنع تسجيل أي هدف في مرمى الأهلي.