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أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها وطوخ في جولة نارية بالقسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني على فريق مركز شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي بهدف دون رد سجله حسام عادل.



و حقق فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن الفوز خارج ملعبه على فريق المرج بقيادة محمد شعراوى بهدف دون رد سجله على الجنايني.



- فوز فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق الطيران بقيادة محمد عباس بهدفين نظيفين.



- تعادل فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه مع فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر سلبيًا



فوز فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر علي فريق شباب ابو بقياده تامر الباشا برصيد 10 نقاط مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بسداسية مقابل هدف سجلها هدفين لكلأ من كريم ناصر وسلام وهدف لجابر واحمد اسامه لبهتيم.



- فوزفريق المطرية بقيادة أحمد البدري على فريق شباب بطا بقيادة شريف رضا بثلاثية مقابل هدف.



- فوز فريق الماظة بقيادة رمضان عبد الستار على فريق اسكو بقيادة اشرف ابو رجيلة بهدفين مقابل هدف سجلها عبد الله الحضري وزياد حسن للماظه وعبادة لاسكو

.ترتيب المجموعة

1-البلاستيك 55 نقطة

2-بنها 55 نقطة

3-طوخ 46 نقطة

4-المرج 38 نقطة

5-الطيران 35 نقطة

6- شباب قليوب 33 نقطة

7-اسكو 30 نقطة

8-هليوبوليس 28 نقطة

9-القناطر الخيريه 27 نقطة

10-المطرية 28 نقطة

11- شباب بطا 24 نقطة

12-بهتيم 24نقطة

13-ألماظة 21 نقطة

14-أبوالسعود 10 نقاط