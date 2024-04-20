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أحمد جودة - القاهرة - يدعو رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، جماهير فريقه لحضور مباراة الفريق الأخضر ضد الإسماعيلي، المقرر إقامتها في السابعة مساءً بتوقيت الإسكندرية، في استاد برج العرب، ضمن جولة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمتابعة مباراة الإسماعيلي

وقد أعلنت إدارة النادي عن تنظيم رحلة للجماهير، حيث ستتوفر الحافلات لنقل المشجعين من أمام ستاد الجامعة، الموجود خلف الفرع الرئيسي للنادي بالشاطبي، إلى استاد برج العرب. ستكون الحافلات متاحة بعد غدٍ الإثنين من الساعة الرابعة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

وأكدت الإدارة أن الحافلات ستنقل المشجعين الذين يحملون تذاكر المباراة وبطاقات المشجعين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.