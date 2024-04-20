نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلق كبير" تصريحات قوية من كوندي قبل مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جول كوندي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على مواجهة نادي ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني غدا الأحد.

تصريحات قوية من كوندي قبل مواجهة ريال مدريد

وسوف يواجه برشلونة نظيره فريق ريال مدريد مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية والثلاثين من عمر الليجا الإسبانية.

وأكد جول كوندي في تصريحات صحفية له:" لعبنا ضد مدريد كثيرًا، نعرف أيضًا ما هي نقاط قوتهم وعيوبهم، لذا نحن نُحسّن، نعمل تكتيكيًا على ما يمكننا القيام به للحصول على النقاط الثلاث ولعب مباراة كبيرة".

وتابع:" أعتقد أنه ضد مدريد من المهم أن تمتلك الكرة، لديهم لاعبون سريعون، إنه فريق أيضًا يصوب كثيرًا نحو المرمى، عندما يحصلون على فرصة عادة ما يسجلون وهذا ما سنحتاج إلى فعله أيضًا".

وسوف يتم نقل أحداث مباراة الكلاسيكو الإسباني بين فريق برشلونة ونظيره ريال مدريد مساء غدا الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة.