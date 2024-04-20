نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام نظيره تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسل جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 27، عرضية من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فيل فودين بتسديدة مباشرة، ولكن تصدى لها الحارس دوردي بيتروفيتش.

وأهدر نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي في الدقيقة 29 انفرادًا تامًا بمرمى مانشستر سيتي.

وسدد كول بالمر لاعب تشيلسي في الدقيقة 37، تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس ستيفان أورتيجا من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة 48، أضاع نيكولاس جاكسون انفرادًا آخر، بعد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي.

وصوب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53، أبعدها الحارس دوردي بيتروفيتش من يمين مرماه.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 84، بعد عرضية من كيفين دي بروين من جهة يسار منطقة جزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، استقبلها سيلفا بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالمدافع ماك كوكورييا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.