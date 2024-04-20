نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرابزون سبور يفوز على قيصري سبور بثنائية في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الفوز على نظيره فريق قيصري سبور بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد قادر هاس ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري التركي.

ملخص مباراة طرابزون سبور وقيصري سبور

وبدأت أحداث مباراة طرابزون سبور وقيصري سبور برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف أول وبالفعل سجل أنيس ديستان لطرابزون في الدقيقة 24 صنعه له توماس مونيير وانتهى الشوط الأول 1/0.

وعاد نيكولاس بيبي بالهدف الثاني بتمريرة رائعة لديستان في الدقيقة 58 وكان قيصري قريب من تسجيل هدف وسجل مهدي بوربيعة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 87 وانتهت المباراة 2/1.